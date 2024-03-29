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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليمات خاصة من جوميز للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

جوميز
جوميز

منح البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالكن تعليمات فنية خاصة لمحمود علاء مدافع الفريق، خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.  

وتحدث المدير الفني مع محمود علاء، بشأن بعض التعليمات المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم، تتعلق بواجبات مركزه، مؤكدا ثقته الكاملة في قدراته.

وركز الجهاز الفني على الشق البدني في بداية المران، بعدها بدأ الفريق في تنفيذ الفقرات الفنية استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل 2024 على استاد القاهرة.

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