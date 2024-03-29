ماهر همام عن فوز الأهلي على سيمبا التنزاني: مكسب صعب ومهم

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب سيمبا التنزاني بملعب الأخير، بهدف دون رد، في لقاء الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة والتي أقيمت في العاصمة التنزانية دار السلام.

وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الحمد لله علي المكسب .. فوز صعب ومهم في ظروف غير جيده بعد انضمام لاعبي الأهلي الدوليين في نفس يوم سفر البعثة، وغيابات كثيرة مؤثرة.. لكن شابو لاعبي الأهلي".

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة، والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.