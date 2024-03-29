خبير عسكري: تهديدات جالانت لم تترجم تصعيديا.. وتمثل انعكاسا لطبيعة الوضع الميداني

قال عمر معربوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم، هي انعكاس لطبيعة الموقف وطبيعة الوضع الميداني.

وأضاف الخبير العسكري، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التهديد هو رقم 64، الذي يطلقه وزير الحرب الإسرائيلي، ونحن نتابع هذه التهديدات التي لم تترجم تصعيًدا بالمعنى الذي يمكن أن نقول عنه تصعيد، فسوريا تقصف منذ عام 2016، والآن هناك وتيرة أعلى في الاستهداف.

وتابع: "ولكن فيما يتربط بلبنان، فإن هناك وتيرة ثابتة إلى حد كبير، حيث نرى أضرارا كبيرة في المواقع القيادية لإسرائيل، حيث إن حزب الله اللبناني اختار ألا يرد بمستوى العمق الجغرافي، وإنما يرد على أهداف ذات طابع حساس ونوعي".