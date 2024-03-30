بعد تألقه.. مجدي عبد الغني يثير الجدل حول شوبير

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالاً مثيرا بشأن مصطفى شوبير في مباراة سيمبا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"ما رأيك في مستوى شوبير الليلة أمام سيمبا؟".

في ظروف صعبة..أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن الظروف كانت ضد الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني، رغم تحقيق الانتصار بهدف نظيف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع:لم نحسم التأهل بعد وأتمنى حضور الجماهير بالسعة الكاملة في لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة.

واصاف: كنا نعلم قبل اللقاء أنها ستكون مواجهة صعبة، وأن صعوبتها سوف تزداد بسبب قوة المنافس والأجواء المحيطة بالفريق مثل حالة الطقس والرطوبة، بالإضافة لتأخير انضمام اللاعبين الدوليين لصفوفنا بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وقال: كل الظروف كانت ضدنا قبل المباراة، لكننا قدمنا أداءً كبيرًا وقويًا، واستطعنا تحقيق الانتصار، ولكننا لم نتأهل حتى الآن، لدينا مباراة العودة الأسبوع المقبل، ويجب أن نستعد لها بشكل جيد.

وسيقام لقاء العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في استاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة المقبل، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.