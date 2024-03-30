صيد العقارب الحلقة 19 .. عايدة تتجسس على إسماعيل الغول

في الحلقة 19 من مسلسل "صيد العقارب"، بطولة غادة عبد الرازق، تذهب "عايدة" إلى المقر القديم لشركة شقيقها "علي"، حيث تكتشف وجود المخدرات التي أخفاها "علي" بعد أن طلبت من رجالها حفر الأرض واستخراجها.





ويفتح الخادم الباب لها، لكن "إسماعيل" و"سميحة" لم يخرجا لاستقبالها، مما يدفعها للصعود إلى غرفتهما حيث يجد الباب مغلقاً.





يحدث "إسماعيل الغول"، الذي يؤديه رياض الخولي، وزوجته "سميحة"، التي تؤديها سيمون، حوارًا عن أزمة ابنهما "سامح" في مقرالشركة.

ويخبرها "إسماعيل" أنه سيقيم حفل زفاف لابنته "ولاء" و"معتز"، لتظهر العائلة "حسن ضرغام" بأنهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي ولايهمهم أي شيء بعد ذلك.

وتغادر "عايدة"، ويدخل "ممدوح"، الذي يؤديه مجدي بدر، ليطلب توقيع "إسماعيل" على بعض الأوراق.



ويخدعه "ممدوح" بشأن ضبط الساعة، ويطلب منه وضع الميكروفون الذي طلبته "عايدة" في مكتب "إسماعيل الغول" لتتمكن من التجسس عليه.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادةالثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمالالاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثمإعادة تصديره.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم مثل عائلة الحاج متولي”.