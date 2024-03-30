فراولة الحلقة 4 .. ظهور خاص للكابتن رضا عبد العال

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل فراولة بظهور "إيمان السيد" وهي تتحدث مع زوجها الشندويلي "أحمد فهيم"، على "فراولة "، وظهرت غيرتها تجاه"فراولة" بعد ترقيتها في العمل.

ودار حوار بين "فراولة "، مع صديقتها "دينا "، وأعربت لها عن خوفها بسبب الترقية وزيادة المسئوليات عليها.



وظهر الكابتن "رضا عبد العال" ضيف شرف، مع الطبيب النفسي "صدقي صخر"، وقال له أن فريقه يعاني من حالة نفسية، وأصاب الحسد لاعبيه.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.