الكومي: لا يوجد خلافات بين محمد صلاح وحسام حسن..وقادرين على تنظيم المحافل الدولية

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن تنظيم بطولة كأس عاصمة مصر أكد للجميع بأننا قادرين على إقامة المحافل الدولية.

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "مصر قادرة على تنظيم أى بطولة ونشهد طفرة إنشائية غير مسبوقة في مجال الرياضة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يقوم بمجهود جبار".

وأضاف: "تنظيم دورة الألعاب الأفريقية ستكون بداية استضافة أكبر الأحداث الرياضية، ويجب أن تلتزم الجماهير في المدرجات خلال الفترة القادمة من أجل زيادة الحضور في مباريات الدوري".

وأوضح: "محمد صلاح قيمة كبيرة ووضع الكرة المصرية على الخريطة العالمية ولا يوجد أزمة بينه وبين حسام حسن، وأشكر تدخل وزير الشباب والرياضة في هذا الملف".