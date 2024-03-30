السودان تزف بشرى سارة لأبنائها المقيمين في مصر | تفاصيل

منح وزير التعليم العالي المصري الدكتور أيمن عاشور تصديقا للجامعات السودانية بإمكانية فتح فروع لها في مصر، مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة؛ وفقا للضوابط التعليمية في مصر.

جاء ذلك في تصريحات سفير السودان لدى مصر محمد عبد الله التوم نقلتها وسائل إعلام سودانية.

وأشار الي أن السفارة شكّلت فورا لجنة من عدد من مديري الجامعات السودانية لتقديم دراسة حول الأمر، ورفع توصياتها لتنفيذ قرار فتح أفرع للجامعات في مصر.

وبين السفير السوداني في مصر، أن السلطات المصرية أصدرت قرارا بمنح السودانيين المقيمين في القاهرة قبل العام 1995؛ إقامة لمدة 3 أعوام.



وناشد السفير السودانيين الذين شملهم القرار الإسراع في إجراءات الإقامة، مشيرا إلى أن السلطات منحت تخفيضا كبيرا في الرسوم للسودانيين، حيث بلغت تكلفة استخراج الإقامة لمدة 3 أعوام 500 جنيه مصري فقط لا غير، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

وجه السفير التوم الشكر للقيادة المصرية وجميع أجهزة الدولة المصرية، لما لمسوه منهم من تعاون في كافة المجالات، وبالأخص الجوانب الإنسانية من تقديم الدواء والغذاء للنازحين واللاجئين في السودان، بالإضافة للتعاون المشترك في الجانب التعليمي