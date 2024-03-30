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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القصابين: جشع المستوردين السبب في وصول سعر اللحمة لـ450 جنيهًا.. شاهد

هيثم عبد الباسط عضو
هيثم عبد الباسط عضو شعبة القصابين

أكد هيثم عبد الباسط عضو شعبة القصابين "الجزارين" باتحاد الغرف التجارية أن مصر لديها إنتاج محلي بنسبة ٤٠ % وتستورد ٦٠% في صورة عجول حية آتية من البرازيل أو إسبانيا أو عجول آتية من دول على الحدود تمتلكها الشركة القابضة من السودان أو جيبوتي، لافتا إلى أنه يتم استلام لحوم  هندي أو برازيلي في صورة كراتين.

سعر اللحمة السوداني والجيبوتي


وأكد عبد الباسط خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الشركة القابضة طرحت لحوما في المجمعات الاستهلاكية قبل رمضان منها اللحمة السوداني  واللحمة الجيبوتي بسعر ٢٥٠ جنيها.

سعر اللحمة البلدي في الجزارة

ولفت عضو شعبة الجزارين إلى أن سعر اللحمة في محلات القطاع الخاص "محلات الجزارة" تبيع اللحمة البلدي الحر بسعر من ٤٠٠ جنيه إلى ٤٥٠ جنيها، مؤكدا أنه لا وجود لقوة شرعية في محلات الجزارة؛ لافتا إلى تراجع كبير جدا في المبيعات بنسبة ٧٠% لأن الدخل متدني في الأجور.


وطالب عضو شعبة الجزارين بضرورة إتباع سياسية الإنتاج فى مصر في كافة السلع الغذائية، لأنه حسب الإحصائيات مصر تستورد ٨٠% من الأمن الغذائي  وهذا امر غير جيد وغير محمود.

وشدد على عدم استخدام سياسة العرض والطلب لا تصح مع دولة مثل مصر لأن هذه السياسة تتماشي مع دولة لديها إنتاج، ومصر ليس لديها إنتاج ولكن مصر لديها مستوردين يتحكموا في السوق ويتحكمون في قوت الشعب المصري.


ووجه رسالة عاجلة للحكومة بالتدخل السريع  وبقوة مع المستوردين وتضع هامشا للربح.

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