خبير معلومات: التيك توك منطقة خصبة لمشاهدة محتوى غير ملائم

قال المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن منصات التواصل الاجتماعي هدفها الأساسي هو التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أهمية التيك توك في تركيب الأغاني ولديه إمكانية استخدام مونتاج بسيط على الصوت والأغاني الموجودة، فكانت من أهم امتيازاته هي خلق محتوى مبدع جدا بإمكانيات بسيطة جدا وفي لحظات.

التيك توك سيطر على الفئات العمرية فى عمر الـ 18 عاما

وأكد الحارثي، خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن التيك توك تطور واستحوذ على عدد كبير جدا من المستخدمين، واستطاع أن يسيطر على فئات عمرية في عمر الـ18 عاما، لافتا إلى أن أكثر فئة عمرية موجودة على التيك توك هي عمر الـ18 عاما.

أكثر من 25 مليون مستخدم للتيك توك فى مصر

وأضاف أن التيك توك استطاع أن يأخذ شبابا أكثر من “فيس بوك” و"إنستجرام" وخلافه، مؤكدا أن هناك أكثر من 25 مليون مستخدم للتيك توك في مصر من ضمن تقريبا 1 مليار مستخدم عالميا.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن مصر لا تدخل في ترتيب العشر الدول الأوائل لاستخدام التيك توك، ولكن أول دولة هي أمريكا، ووفقا لتصنيف الجهاز القومي للاتصالات، فان أكثر منصة تواصل اجتماعي استخداما هي “تيك توك”، وهي أكثر استخدما من "فيس بوك".

وحذر خبير تكنولوجيا المعلومات من خطورة استخدام تيك توك نظرا لوجود محتوى غير جيد به، لذلك الكثير من الآباء والأمهات يحرصون على عدم استخدامه لوقت طويل، مشيرا إلى أنه منطقة خصبة لمشاهدة محتوى غير ملائم.