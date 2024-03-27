مسكتني من مكان عيب.. ضحية مهووسة التيك توك يكشف تفاصيل هتك عرضه

قالت والدة الطفل الذي تعرض للتحـ.رش من جارتهم ونشرها فيديو بتصرفاتها المشينة عبر تطبيق تيك توك، انها علمت بتحـ.رش المتهمة بعدد من اطفال المنطقة.

وقالت والدة الطفل إن المتهمة جارتها وتعمل بائعة مخلل "اعتادت التحـ.رش بأطفال المنطقة".

وأضافت والدة الطفل “ياسين” المجني عليه، أن المتهمة "تتحـ.رش بأطفال المنطقة في الفجر وهي مروحة من شغلها، بتنكش فيهم، وتصورهم، وتنزل فيديوهات على تيك توك".

وتابعت: "طلبت من ياسين شراء السحور، ولكنه تأخر وعاد وهو يبكي وعندما سألته عن السبب قال: أم شروق مسكتني من مكان عيب" ثم علمت بتصوير ابنها في مقطع فيديو من بعض اقاربها.

ولجأت سيدة الى حيلة شيطانية لزيادة ارباحها ومشاهداتها على فيس بوك فقامت بهتك عرض ابن جارتها وصورت نفسها معه في مقطع فيديو ونشرته عبر تطبيق تيك توك.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير مباحث الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتقدم “فاطمة.ش”، 35 عامًا، ربة منزل ببلاغ ضد جارتها “نجلاء.خ”، 40 عامًا، لتصويرها فيديو أثناء التعدي على ابنها “ياسين.أ”، 10 سنوات، بالتحرش بملامسة مؤخرته بيديها ونشرها المقطع على “تيك توك”.

وأشارت والدة الطفل الى انها تلقت اتصالا هاتفيا من اقاربها برؤية طفلها في مقطع فيديو مخجل عبر تطبيق تيك توك ففوجئت الأم بجارتها التي تترك ابنها في استضافتها لبعض الاوقات تهتك عرض طفلها وتصوره بالفيديو وعندما واجهتها قالت لها:" ايوة وفيها ايه عايزة اكسب من تيك توك وأزود ارباحي".

وانتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة، وألقي القبض على المتهمة وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.