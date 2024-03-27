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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيضرب ولادنا.. القبض على مدرس رياضيات لاتهامه بالتعدي على طالبين بالهرم

صدى البلد

القت الاجهزة الامنية بالجيزة القبض على مدرس اتهمه اولياء امور بضرب تلميذين في مدرسة ابتدائية بالهرم مما تسبب في إصابتهما بإصابات بالغة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بحضور عدد من أولياء الأمور لقسم شرطة الهرم لتحرير محاضر تعدي على أبنائهم من قبل مدرس مادة رياضيات.

 

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وحضر للقسم “محمد.أ”، وبصحبته ابنته "حياة"، 10سنوات، بالصف الخامس الابتدائي، مصابة بسحجات بالرقبة.

كما حضر “طارق.ع”، وبصحبته نجله “أحمد”، 11 سنة، تلميذ مصاب بكدمة في الظهر، إلي ديوان القسم.

وحرر أولياء الأمور محضرا ضد “عبدالله.أ”، مدرس رياضيات بالصف الخامس الابتدائي، لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصباتهما.

وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مدرس مدرس رياضيات تلميذين

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