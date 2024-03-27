في ابن جارتها .. عملت فعل فاضح لزيادة المشاهدات على تيك توك



لجأت سيدة الى حيلة شيطانية لزيادة ارباحها ومشاهداتها على تيك توك فقامت بهتك عرض ابن جارتها وصورت نفسها معه في مقطع فيديو ونشرته عبر تطبيق تيك توك.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير مباحث الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعرواي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتقدم “فاطمة.ش”، 35 عامًا، ربة منزل ببلاغ ضد جارتها “نجلاء.خ”، 40 عامًا، لتصويرها فيديو أثناء التعدي على ابنها “ياسين.أ”، 10 سنوات، بالتحرش بملامسة مؤخرته بيديها ونشرها المقطع على “تيك توك”.

واشارت والدة الطفل انها تلقت اتصالا هاتفيا من اقاربها برؤية طفلها في مقطع فيديو مخجل عبر تطبيق تيك توك ففوجئت الام بجارتها التي تترك ابنها في استضافتها لبعض الاوقات تهتك عرض طفلها وتصوره بالفيديو وعندما واجهتها قالت لها:" ايوة وفيها ايه عايزة اكسب من تيك توك وازود ارتاحي".

وانتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة، وألقي القبض على المتهمة وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.