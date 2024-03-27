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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

راجعين من أكل عيشهم صايمين.. أحزان في العياط بسبب حادث الإقليمي المفزع.. صور

صدى البلد

سادت حالة من الحزن الشديد بين اهالي قرية بدسا بالعياط عقب وقوع حادث مروع اعلي الطريق الدائري الإقليمي اودى بحياة ٧ من شباب القرية أثناء العودة من عملهم. 

وتعرف أهالي العياط على جثامين ٣ ضحايا فقط وهم إسلام سعداوي خليل نجم وكريم محمود عيسي فرج الله ومحمد سعيد دسوقي ويواصل الأهالي التوافد على المستشفى للتعرف على باقي الضحايا مجهولي الهوية بسبب الحالة السيئة للجثامين. 

وشهد الطريق الدائري الإقليمي حادثا مروعا بعد تصادم سيارة نقل بأخري ميكروباص، حيث أسفر الحادث عن مصرع ٩ أشخاص وإصابة ٩ أخرين .

تلقت شرطة نجدة القاهرة بلاغا بوقوع تصادم ووجود متوفين ومصابين بالطريق الدائري الاقليمي دائرة قسم شرطة ١٥ مايو.

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الأمن بإشراف اللواء خالد عمارة مدير مرور القاهرة ، وتبين من الفحص وقوع تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص مما تسبب في مصرع ٩ أشخاص من الركاب وإصابة ٩ آخرين تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات لإسعافهم ، ووضع الجثث في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالحادث وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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الإقليمي الطريق الدائري الاقليمي حادث مروع راجعين من اكل عيشهم صايمين حادث الاقليمي المفزع

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