خبير معلوماتي: مصر قادرة على منع أي منصة تقدم محتوى بشكل غير منضبط

قال المهندس محمد الحارثي خبير تكنولوجيا المعلومات إن التيك توك في مصر له تمثيل قانوني ورسمي وتجاري.



وأكد الحارثي خلال لقائه ببرنامج صبح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن كل دولة قادرة على منع بعض منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن مصر قادرة على منع منصة معينة بعينها حينما تمثل خطرا على المجتمع بشكل كبير.



وشدد خبير تكنولوجيا المعلومات على زيادة وعي المجتمع وضرورة عدم ترك بعض منصات التواصل الاجتماعي بمحتوى يبث للشباب والأطفال بشكل غير منضبط، مبينا ان هناك قوانين خاضعة لها منصة التيك توك، فالقانون ١٧٥ لمكافحة جرائم تقنية المعلومات يضبط أي محتوي موجود على المنصة.