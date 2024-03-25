العراق.. طلب رسمي من الاتصالات لحجب تيك توك

أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، اليوم الإثنين، عن تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك.

وحسب شبكة “السومرية” العراقية، قالت الياسري في مؤتمر صحفي، إن العراق خرج من قائمة أعلى الدول زيارة للمواقع الإباحية.

وأوضحت أن "عدد الزيارات للمواقع الإباحية خلال شهر يناير من العام الماضي أكثر من نصف مليار مشاهدة"، مبينة أن "عدد الزيارات لتلك المواقع خلال شهر فبراير من هذا العام انخفضت إلى 89 مليون زيارة".

وأضافت أن "العراق خرج من قائمة أعلى دول زيارة ومشاهدة المواقع الإباحية"، كاشفة عن "تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك".

وشددت الياسري على "ضرورة تعاون ممثلي الشعب في مجلس النواب بحجب هذه التطبيقات".