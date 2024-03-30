القبض على 21 ألف و537 وافدا في السعودية .. تفاصيل

نجحت الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق السعودية كافة في ضبط (21537) مخالفًا، منهم (14610) مخالفين لنظام الإقامة، و(4457) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2470) مخالفًا لنظام العمل خلال الاسبوع المنصرم .

وألقت السلطات الأمنية حسب بيان الداخلية السعودية؛ القبض علي (966) شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة و(38%) منهم يمنيو الجنسية، و(59%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى.

وتم ضبط (85) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية فيما تم ضبط (9) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (60173) وافدًا مخالفًا، منهم (55908) رجال، و(4265) إمرأة.

وأحالت الداخلية السعودية (54169) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1666) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9543) مخالفًا.