الشباب والرياضة بأسوان تنفذ دورات تدريبية للقيادة التطوعية

تنظم مديرية الشباب والرياضة بأسوان سلسلة من الدورات التدريبية حول القيادة التطوعية لشباب أندية التطوع وذلك لإعداد كوادر شبابية قادرة على نشر ثقافة التطوع بين الشباب .

وتم تنفيذ أولى الدورات التدريبية بمركز شباب أبو الريش بحري حيث قام بإلقاء المحاضرة الدكتور محمد جابر عباس أستاذ تنظيم المجتمع ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان .

أندية التطوع

وتناول التدريب تعريف القيادة وتعريف التطوع ، وأشكال وأنواع العمل التطوعي مبادىء العمل التطوعي وأهميته بالنسبه للفرد والمجتمع دوافع العمل التطوعي ، وأهداف العمل التطوعي دور المتطوعين في نشر ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع المهارات الأساسية التي يجب أن تكون في المتطوعين ، وكيفية إختيار قادة فاعلين داخل مراكز الشباب ممثلين لأندية التطوع .

وتهدف الدورة إلي تنمية قدرات وطاقات الشباب التى تساهم في بناء الشخصية والهوية وتعزز روح المواطنة وإكسابهم المهارات الاساسية ونشر ثقافة التطوع والعمل التطوعي في المجتمع .