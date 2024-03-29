عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق وتشميع محلات مخالفة وردم البرك والمستنقعات في أسوان وإدفو

جهود المحليات بأسوان
جهود المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية فى المهد لـ 3 حالات تعدى بمساحة 1500 م2 وذلك بنطاق قرية الرديسية بحرى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين

وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية أيضاً بإستكمال أعمال ردم البرك والمستنقعات بواقع 10 ألاف متر على مدار اليوم ليلاً ونهاراً بواسطة اللوادر للقضاء على أى إحتمالية لإنتشار الحشرات الطائرة من البعوض والناموس وذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة الملاريا بمديرية الصحة. 

 

مستشفى أسوان التخصصي يحتفل باليوم العالمي للصيادلة | صور

محافظ أسوان يفتتح معمل إبتكارات الثورة الصناعية الرابعة

إزالة التعديات

ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزاعية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات وردم البرك والمستنقعات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإغلاق وتشميع 2 محل لعدم إستخراج رخصة مزاولة النشاط ، مع تغيير الإستخدام من سكنى إلى تجارى ، ومخالفة الرسومات الهندسية وذلك بنطاق حى جنوب المدينة بالتعاون بين نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ومحمود بهاء ، ومباحث المرافق ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين. 

وقامت الوحدة المحلية أيضاً بتنظيم سلسلة من الحملات لرفع الإشغالات بجوار السوقية الرئيسية بمنطقة السيل بنطاق حى شرق المدينة للقضاء على أى عشوائية من جانب الباعة الجائلين .

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن انضمام إياد العسقلاني للأهلي

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

ترشيحاتنا

لماذا أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟

أحمد عمر هاشم: الأنبياء لهم المعجزة الخارقة والأولياء لهم الكرامة

أحمد عمر هاشم: الله أيد الرسل بالمعجزات والأولياء بالكرامات

في 4 أماكن وخلوا بالكم | تحذير عاجل من الأرصاد

محافظ أسيوط: إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة في البداري بتكلفة 95 مليون جنيه

الخطيب يزور اللاعب أحمد رفعت للاطمئنان على حالته الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإمكانيات قوية وبأسعار اقتصادية .. هونر تطلق هاتفين بنفس المواصفات

70 مليار مشاهدة يوميا.. يوتيوب تفاجئ متابعيها بميزة جديدة

لسحور رمضان| طريقة عمل مناقيش الطاسة

نشرة المرأة والصحة|ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها.. علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

فيديو

إسلام إبراهيم يكشف كواليس مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة": لفيت على الدراي كلين

تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ