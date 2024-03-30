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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آية سماحة عن مسلسل خالد نور وولده نور خالد: ضربت عصفورين بحجر

آية سماحة
آية سماحة

قالت الفنانة آية سماحة إن مسلسل خالد نور وولده نور خالد فكرة جديدة بالنسبة لها وأن هذا العمل جمع بينها وبين أكثر الممثلين الكوميديين التي تحبهم وتفضلهم على المستوى الشخصي وهما الفنان شيكو وكريم محمود عبد العزيز.
 

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ضربت عصفورين بحجر

وأضافت آية سماحة عبر تقرير عرضته فضائية العربية: “ موضوع المسلسل كان غريب ومثير بالنسبالي وضربت عصفورين بحجر بشغلي مع شيكو وكريم محمود عبد العزيز”، متابعة أن فكرة العمل معقدة إلى حد ما.

وأشارت الفنانة آية سماحة إلى أن العمل يحتوي على كثير من المفاجآت، لافتة إلى أنها كانت قلقلة في البداية ولكن تعاونها مع فريق لديه رؤية أعطيها ثقة وفتح لها أفاقًا جديدة.

آية سماحة خالد نور وولده نور خالد كريم محمود عبد العزيز شيكو فضائية العربية

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