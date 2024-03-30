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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بالصدقة الجارية..عالم أزهري: افضل عبادة يتقرب بها العبد لربه هي جبر الخاطر

عالم أزهري
عالم أزهري

قال الشيخ أحمد وهدان من علماء الأزهر الشريف إن :" ما عبد الله بشيئا افضل من جبر الخاطر " مؤكدا أن افضل عبادة يتقرب بها العبد لربه هي جبر الخاطر، ومن جبر بخواطر البشر انجاه الله في جوف المخاطر .

 

واكد الشيخ وهدان خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج إحنا لبعض المذاع على فضائية صدي البلد ، ان الصدقة هي جبر الخاطر مؤكدا انه لن يدخل الشيطان على جابر من الخواطر، فالصدقة تغلق أبواب الحسد والحقد والكره.


وشدد عالم الأزهر على أهمية الصدقة واستشهد بقوله تعالي وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمه ربك فحدث، ناصحا أن يخرج الأنسان صدقات لأنها تبعد الهلاك عنه.

 

الازهر الشريف جبر الخاطر علماء الأزهر الشريف الصدقة

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