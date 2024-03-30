هل يجوز الجمع بين الوصية والميراث.. سعاد صالح توضح

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الوصية تعني قيام الشخص بتخصيص جزء من أملاكه لأحد الأشخاص، وأن هناك نوعين من الوصايا، الأولى اختيارية والثانية واجبة، وأن الوصية شئ والهبة شئ آخر.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن الوصية هي نقل التملك بعد الموت، لكن الهبة قد يتم نقلها في حياة الشخص صاحب الأصل، أو رب الأسرة.

ولفتت إلى أن هناك شروط للوصي أولها أن يكون الشخص عاقل وبالغ، وأهلا للتصرفات المالية، فالمجنون والصغير، ليس له ميراث، وقالت إن هناك وصية صحيحة وأخرى ضارة ينتج عنها مشكلات.

وأشارت إلى أن الوصية أقصى قدر لها وفقًا لحديث صحيح تكون في حدود الثلث، وليس النصف، وكشفت أن الوارث من الممكن أن يكون له وصية وفي نفس الوقت يكون له وصية.