الصحة العالمية: 9000 مريض عالق في غزة بحاجة إلى إجلاء عاجل للخارج

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم السبت إن حوالي 9000 مريض عالق في غزة بحاجة إلى إجلاء عاجل إلى الخارج.

ومع انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، قال تيدروس إن الآلاف من الأشخاص بحاجة إلى العلاج من السرطان وغسيل الكلى بالإضافة إلى الإصابات التي لحقت بهم أثناء الصراع.

وأضاف تيدروس إنه تم بالفعل إجلاء أكثر من 3400 شخص، لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى موافقة إسرائيلية للمغادرة.

رسالة تيدروس لإسرائيل

وتابع تيدروس: “نحث إسرائيل على تسريع الموافقات على عمليات الإجلاء، حتى يمكن علاج المرضى ذوي الحالات الحرجة'. 'كل لحظة مهمة”.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الجمعة إن مستشفيات غزة التي تعمل جزئيا لا يمكنها سوى تقديم 'خدمات محدودة' ومكتظة بالمرضى. كما أنهم يواجهون “نقصاً حاداً في الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية والعاملين في المجال الصحي”.

وأضافت أنه تم توثيق أكثر من 400 هجوم على البنية التحتية للرعاية الصحية في قطاع غزة من قبل منظمة الصحة العالمية حتى 12 مارس، مما أثر على حوالي 100 سيارة إسعاف وما يقرب من 100 منشأة صحية.

واتهمت إسرائيل حماس مرارا وتكرارا بالاختباء خلف المدنيين في مستشفيات غزة والمرافق الطبية الأخرى، وهي الاتهامات التي تنفيها الحركة المسلحة.