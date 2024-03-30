بإطلالة جريئة .. بوسي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير لها

نشرت الفنانة بوسي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وظهرت بوسي بعباية مفتوحة لامعة وطويلة ونسقت عليها توب أبيض وبنطلون مجسم بنفس اللون، ومن الناحية الجمالية نسقت مكياجًا صاخبا مناسبًا لإطلالتها مع إسدال شعرها على كتفيها، وانهالت التعليقات على الصور التي أثارت الجدل بشكل كبير.



وكانت بوسى قد طرحت مؤخراً أغنية "أرقص معايا" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك على طريقة الفيديو كليب الذى قام بإخراجه محمد القاضي،

الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.

كما طرحت المطربة الشعبية بوسى منذ فترة أغنية سينجل جديدة باسم "أبيع الدنيا" مع مهندس الصوت هانى محروس، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر التعاون الثالث له معها، حيث أنه سبق أن تعاونا سويا في أغنيتين هما "تعالى" و"أنا الدنيا".