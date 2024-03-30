عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بإطلالة جريئة .. بوسي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير لها

بوسي
بوسي

نشرت الفنانة بوسي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

وظهرت بوسي بعباية مفتوحة لامعة وطويلة ونسقت عليها توب أبيض وبنطلون مجسم بنفس اللون، ومن الناحية الجمالية نسقت مكياجًا صاخبا مناسبًا لإطلالتها مع إسدال شعرها على كتفيها، وانهالت التعليقات على الصور التي أثارت الجدل بشكل كبير. 


وكانت بوسى قد طرحت مؤخراً أغنية "أرقص معايا" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك على طريقة الفيديو كليب الذى قام بإخراجه محمد القاضي،

الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.

كما طرحت المطربة الشعبية بوسى منذ فترة أغنية سينجل جديدة باسم "أبيع الدنيا" مع مهندس الصوت هانى محروس، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر التعاون الثالث له معها، حيث أنه سبق أن تعاونا سويا في أغنيتين هما "تعالى" و"أنا الدنيا".

 

IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٩٤٣٠١
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٩٤٣٠١

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

ترشيحاتنا

سامح شكري: المجتمع الدولي يتحمل مسئولية الأحداث والوضع الإنساني في غزة

خطف وفدية .. نيابة أكتوبر تحيل عصابة السائقين الثلاثة للمحاكمة

خارجية فرنسا تؤكد موقف باريس ضد إسرائيل وخطط اقتحام رفح

بعد استهداف اليونيفيل.. لبنان يعتزم تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

إعلام فلسطيني: المصابون بمستشفى كمال عدوان تحولوا لهياكل عظمية

بعد الإقبال الكبير.. الزراعة تقرر مد فترة "خير مزارعنا لأهالينا" لما بعد رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أسياخ الدجاج الحارة| جديدة و لذيذة

بشرى لأصحاب المعاشات.. صرف المرتب بالزيادة الجديدة خلال ساعات| اعرف هتقبض كام

نشرة المرأة والصحة|إلهام شاهين تتألق في سحور رمضان بهذه الإطلالة.. 5 أطعمة غير متوقعة لصحة الكلى

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

فيديو

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ