تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق

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انخفض أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الخميس/ ختام تعاملات الأسبوع /مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية ،فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين والأجانب نحو الشراء .

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 26 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3.691 تريليون جنيه ،وسط تعاملات كلية بلغت نحو 83.8 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون و صفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 8.6 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30 / بنسبة 0.52 في المائة ليصل إلى مستوى 51443.07 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70 / بنسبة 0.35 في المائة ليبلغ 15511.38 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس100 /الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.57 % ليبلغ مستوى 21196.51 نقطة.