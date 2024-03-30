بعد خناقة الايجار.. إخلاء سبيل الفنان إحسان ترك

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل الفنان إحسان الترك من سرايا النيابة بعد مشاجرة نشبت مع مالك العقار .
كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بوجود مشاجرة بين الفنان إحسان الترك ومالك الشقه بسبب رغبته في رفع الايجار وتأجير الشقة لبعض السودانيين.
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قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل الفنان إحسان الترك من سرايا النيابة بعد مشاجرة نشبت مع مالك العقار .
كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بوجود مشاجرة بين الفنان إحسان الترك ومالك الشقه بسبب رغبته في رفع الايجار وتأجير الشقة لبعض السودانيين.
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