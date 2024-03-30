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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل العتاولة الحلقة 20 .. السقا يفشل فى إنقاذ زينة وخضر يستعد لعملية سرقة جديدة

السقا
السقا

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل العتاولة لأحمد السقا وطارق لطفى وباسم سمرة الكثير من الأحداث المثيرة.

بدأت الحلقة بعلم نصار حقيقة الدكتور الذى كان يعالج فرج المتهمة بقتله وقبل الوصول له قام عيسى الوزان بقتله لافشال مهمة نصار من انقاذ زوجته زينة. 

كما شهدت الحلقة خناقة بين لطفى ( مصطفى أبو سريع)  وسعد ( مؤمن نور) بسبب شادية وطلب مصطفى أبو سريع عدم المساس بشادية مرة أخرى فيما تستعد سترة للانتقام من سعد بعد فضح أمر ابنتها أمام منزلهم ووسط الجيران.

انتهت الحلقة بمحاولة خضر باقناع نصار لقيامه بعملية سرقة جديدة وأكد له أنها سوف تكون أخر عملية ليتجه بعدها إلى الشغل الحلال.

 

وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، وذلك بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والذي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء أحدي الحلقات.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

مسلسل العتاولة احمد السقا طارق لطفي زينة

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