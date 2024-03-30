عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عايز أعمل حاجة كويسة.. سعد الصغير يوزع وجبات على المسنين في دار رعاية

صدى البلد

حرص  الفنان سعد الصغير  على التوجه إلى إحدى دور الرعاية من أجل توزيع وجبات إفطار على المسنين، بالتزامن مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024.

 

وحرص سعد الصغير على إلقاء التحية على عدد من السيدات المسنات داخل دار الرعاية، حيث قبل رأس بعض منهن في تعبير منه عن مدى تقديره وحبه لهم.

وقال سعد الصغير: أنا الشو ميهمنيش بس اللي يهمني إننا نتبرع للناس دي عشان نقدر نعمل حاجة كويسة ليهم وخصوصًا للأمهات.. وأنا متعود إني أول يوم رمضان أفطر في الترب عندها وعمري ما فطرت في البيت بعد ما ماتت.

 

وأضاف أنه يتمنى في المستقبل أن يؤسس مشروعًا خيرًيا وهو دار أيتام، معلقًا: أنا بحب الأطفال ومن صغري وأنا نفسي ربنا يكرمني وأفتح دار أيتام.. وأهم حاجة إن الواحد يتاجر مع ربنا بالحلال

 

اختتم الفنان سعد الصغير أنه يحث نجوم الفن حتى يزوروا دور رعاية المسنين من أجل تقديم المساعدات اللازمة لهم، بالإضافة إلى إدخال الفرحة على قلوبهم، قائلًا: أنا عارف إن فيه فنانين كتير بيعملوا خير وربنا يقدرهم.. بس أنا نفسي يلتفتوا لـ دور رعاية المسنين عشان نفرحهم ونساعدهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

سبب صادم وراء استبعاد سيد نيمار من قائمة الزمالك أمام فيوتشر

ترشيحاتنا

اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب| شاهد

ريم البارودي عن هجوم متابعيها على صورة الحجاب: "أنت مالك ألبس عريان ولا ملبسش"

كلمة مؤثرة.. ماذا قال الإمام في جنازة فتاة البراجيل.. شاهد بالفيديو

أطلقوا الشماريخ في الشارع.. الحبس والمشدد لأولاد سليم وجمعة بتهمة البلطجة بالجيزة

كواليس صلاتي العشاء والتراويح من مسجد السيدة زينب بعد تجديده.. فيديو وصور

الترسانة النووية لـ أمريكا تقترب من أضعف مستوياتها.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الغريبة زي المحلات

مسلسل المداح 4 الحلقة 21 .. حمادة هلال ينتصر على الجنية مليكة

حقيبة هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| سعرها خرافي

عصير رخيص جدا يحمى من 10 أمراض

فيديو

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ