عايز أعمل حاجة كويسة.. سعد الصغير يوزع وجبات على المسنين في دار رعاية

حرص الفنان سعد الصغير على التوجه إلى إحدى دور الرعاية من أجل توزيع وجبات إفطار على المسنين، بالتزامن مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024.

وحرص سعد الصغير على إلقاء التحية على عدد من السيدات المسنات داخل دار الرعاية، حيث قبل رأس بعض منهن في تعبير منه عن مدى تقديره وحبه لهم.

وقال سعد الصغير: أنا الشو ميهمنيش بس اللي يهمني إننا نتبرع للناس دي عشان نقدر نعمل حاجة كويسة ليهم وخصوصًا للأمهات.. وأنا متعود إني أول يوم رمضان أفطر في الترب عندها وعمري ما فطرت في البيت بعد ما ماتت.

وأضاف أنه يتمنى في المستقبل أن يؤسس مشروعًا خيرًيا وهو دار أيتام، معلقًا: أنا بحب الأطفال ومن صغري وأنا نفسي ربنا يكرمني وأفتح دار أيتام.. وأهم حاجة إن الواحد يتاجر مع ربنا بالحلال

اختتم الفنان سعد الصغير أنه يحث نجوم الفن حتى يزوروا دور رعاية المسنين من أجل تقديم المساعدات اللازمة لهم، بالإضافة إلى إدخال الفرحة على قلوبهم، قائلًا: أنا عارف إن فيه فنانين كتير بيعملوا خير وربنا يقدرهم.. بس أنا نفسي يلتفتوا لـ دور رعاية المسنين عشان نفرحهم ونساعدهم.