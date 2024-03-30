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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة الوطن بالأقصر يقيم حفل الإفطار الجماعي السنوي بمدينة إسنا

صدى البلد

 

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر، بقيادة العمدة علاء راجح الأمين العام لحزب بمحافظة الأقصر ، مساء اليوم السبت، حفل الإفطار الجماعي السنوي، والذي ضم عدد كبير من المواطنين وكبار السن والأيتام وذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية.

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الأورمان توزع كراتين رمضان على الأسر الاولى بالرعاية في قرى الأقصر

جاء ذلك بحضور القيادات الشعبية، ووفد من الكنيسة والأزهر، بالإضافة لقيادات الحزب وأمانة التنظيم وأعضاء ومسئولي الأمانات النوعية والفرعية بالمحافظة وامناء المراكز، والعديد من شباب الحزب وأعضاءه من مختلف الفئات العمرية.

 

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب حماة الوطن، والتي تهدف لمساعدة الأهالي والتخفيف على المواطنين، وفي ظل سياسة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً.

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الأقصر الأسر الاولى بالرعاية أسر الأولى بالرعاية الأورمان الأيتام وذوي الهمم الإفطار الجماعى أمانة حزب حماة الوطن

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