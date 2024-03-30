حماة الوطن بالأقصر يقيم حفل الإفطار الجماعي السنوي بمدينة إسنا

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر، بقيادة العمدة علاء راجح الأمين العام لحزب بمحافظة الأقصر ، مساء اليوم السبت، حفل الإفطار الجماعي السنوي، والذي ضم عدد كبير من المواطنين وكبار السن والأيتام وذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور القيادات الشعبية، ووفد من الكنيسة والأزهر، بالإضافة لقيادات الحزب وأمانة التنظيم وأعضاء ومسئولي الأمانات النوعية والفرعية بالمحافظة وامناء المراكز، والعديد من شباب الحزب وأعضاءه من مختلف الفئات العمرية.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب حماة الوطن، والتي تهدف لمساعدة الأهالي والتخفيف على المواطنين، وفي ظل سياسة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً.

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