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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ارتفاع حصيلة مصابى حادث تصادم سيارتين بأسوان إلى 14 شخصا

حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية

ارتفعت حصيلة عدد مصابى حادث تصادم سيارتين بمدينة أسوان الجديدة إلى 14شخصا نتيجة التصادم بين سيارة ميكروباص، وأخري ربع نقل ، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وسيارة ربع نقل مما أسفر الحادث عن إصابة 14 شخص اثر الحادث. 

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 تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة، وذلك لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق ورفع آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة . 

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