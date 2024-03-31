تعرف على أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين بأسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أسماء مصابى حادث تصادم سيارتين بمدينة أسوان الجديدة، والذى أسفر عن إصابة 14 شخص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم.

وضمت قائمة المصابين كلا من رزان محمد زيدان 8 سنوات، والتى أصيبت باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وحنان حسين 35 سنة، والتى أصيبت بجرح قطعى بالقدم اليمنى، وأحمد محمد أبو الحسن 27 سنة، والتى أصيبت بجرح قطعى بالجبهة، وعبد الله أحمد سليم 23 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم خليفة حسين 23 سنة، والذى أصيب بجرح قطعى باليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم.

وأيضاً ضحى ماهر عمر 17 سنة، والتى أصيبت بجرح قطعى بالوجه، وإيمان عز الدين أحمد 23 سنة، والتى أصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الرحمن محمد حنفى 17 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعمر محمد حنفى 12 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وسامى صالح يحيى 40 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عبده عبد العزيز 38 سنة، والذى أصيب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

حادث

وريان محمد عبده 6 سنوات، والذى أصيب بجرح قطعى بفروة الرأس، وهدية ماهر عمر 17 سنة، والتى أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، و حميده محمد الأمين 52 سنة، والتى أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الله محمد عبده 7 سنوات، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وسيارة ربع نقل مما أسفر الحادث عن إصابة 14 شخص اثر الحادث.

وعلى تم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة، وذلك لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق ورفع آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .