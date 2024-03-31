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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان لليوم الحادى والعشرين من رمضان

أذان المغرب
أذان المغرب

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان المغرب فى أسوان ، فى اليوم الحادى والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة المغرب فى أسوان اليوم الأحد الموافق 31/3/2024 فى تمام الساعة السادسة وأربع دقائق ( 06:04 م ).

تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان لليوم الحادى والعشرين من رمضان

تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان..لليوم العشرون من أيام شهر رمضان

أذان المغرب 

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، ليوم الأحد الموافق 31/3/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:18 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:41 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:52 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:20 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:04 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:18 مساءً.

 

 

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