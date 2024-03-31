شركات التأمين تدفع لعملائها 10.4 مليار جنيه تعويضات خلال الربع الرابع لـ2023

ارتفعت قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الربع الرابع من عام 2023 (أكتوبر حتي ديسمبر) إلى 10.4 مليار جنيه من 7 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2022، لتسجل نمو 49.2%، وفق أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.

وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية عن الربع الرابع من 2023، عن قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات البالغة 5.7 مليار جنيه مقابل 3 مليار جنيه في الربع الرابع 2022.

وأوضح التقرير، أن قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال بلغت 4.7 مليار جنيه خلال الفترة ما بين أكتوبر حتى ديسمبر 2023، مقابل 4 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام السابق له.

وبلغت قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري خلال الربع الرابع من 2023نحو 9.2 مليار جنيه مقابل 6.2 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2022.

التأمين التكافلي

وبلغت قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي خلال الربع الرابع من 2023نحو 1.2 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه خلال الربع الرابع من 2022.

ويقصد بتأمينات الممتلكات والمسئوليات التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.