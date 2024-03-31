عباءة لامعة.. عبير صبري تثير الجدل بظهورها

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت عبير صبري، مرتدية عباءة باللون الفضي اللامع ذا تصميم مختلف ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت عبير صبري، في المكياج على الألوان البنية والوردية التي تكشف جمال عيونها واختارت أحمر للشفاه باللون البينك الغامق الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت عبير صبري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور عبير صبري