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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس البحوث الزراعية يتفقد أعمال تطوير معامل وقاعات "وقاية النباتات"

صدى البلد

استقبل معهد بحوث وقاية النباتات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز لمتابعة جهود المعهد في الكشف عن الآفات وأحدث الوسائل العلمية والبرامج المتكاملة لمكافحتها، حيث تم تقديم نظرة شاملة حول الاستراتيجيات والتقنيات المستخدمة في حماية النباتات لتعزيز الإنتاجية الزراعية دون التأثير السلبي على البيئة، وذلك في إطار جولاته التفقدية لمتابعة أعمال التطوير بمعاهد و معامل مركز البحوث الزراعية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير آليات العمل في المعاهد والمعامل التابعة للوزارة لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المزارعين و القطاع الزراعي في مصر. 

وأكد الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أنه تم استعراض الأدوار والمهام التي يقوم بها المعهد، من خلال أقسامه ومعامله المختلفة، والتعرف على دوره البارز في حماية النباتات والمحاصيل من الآفات الضارة بتطبيق الأساليب الحديثة في المكافحة مثل استخدام عوامل المكافحة الحيوية التي يتم تربيتها بمعامل المعهد وتوفيرها للمزارعين لاستخدامها كوسائل آمنة في المكافحة و الحد من استخدام المبيدات و منها منتجات معمل إنتاج العوامل الحيوية لمكافحة آفات المزارع العضوية و مكون مكافحة الآفات الاقتصادية بالجاذبات الفيرمونية.

وتفقد عبد العظيم المعمل المركزي والمكتبة والقاعة الرئيسة بالمعهد، حيث أبدى إعجابه بالجهود المبذولة في المعهد وأشاد بالتقنيات المتطورة التي يعتمدها باحثوه في مجال حماية النباتات من أجل تحسين إنتاجية المحاصيل وتحقيق تقدم مستدام في قطاع الزراعة، و التطور الملحوظ في البنية الأساسية وتزويد المعامل بأحدث الأجهزة العلمية التي تتماشى مع أحدث النظم القياسية العالمية بهدف اعتمادها.


ومن الجدير بالذكر، حصول وقاية النباتات على ثلاث شهادات أيزو وفقاً لتوصية لجان المراجعة الدولية.

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