بأعلى دقة كاميرا وتصميم شبابي .. موبايل جديد من Oppo يفاجئ الجميع

أعلنت شركة أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، عن توفر هاتفها الذكي رينو 11 F 5G عالميًا. يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق والنابض بالحياة، وكاميرا ثلاثية فائقة الوضوح بدقة 64 ميجابكسل، وشاشة أموليد بلا حواف تأتي بمعدل تحديث 120 هرتز.

يُقدم الهاتف تجربة استخدام رائعة بفضل تصميمه المتطور وقدرات الكاميرا الاستثنائية.

يأتي الهاتف بهيكل نحيف للغاية بسُمك 7.54 ملم فقط ووزن مريح يبلغ 177 جرامًا.

يتوفر الهاتف باللون الأزرق المحيطي بتصميم الجسيمات المغناطيسية من أوبو، مع موجات متلألئة وطلاء يشبه الزجاج.

يأتي الهاتف أيضًا باللون الأخضر النخيلي بطبقات من اللون الزمردي والأخضر العميق مع بريق خفيف.

وتعكس الكاميرا بتقنية Sunshine Ring الأنيقة الضوء بأسلوب لافت.

يضمن الهاتف مقاومة الرذاذ وفق معيار IP65.

تم اختبار جودة الهاتف ومتانته لتحمل 100000 ضغطة على مفتاح مستوى الصوت، و200000 ضغطة على زر الطاقة، و20000 محاولة لتوصيل وإخراج وصلة الشحن USB-C.

تتميز شاشة الهاتف بحجم 6.7 بوصات بلا حواف وبمعدل تحديث 120 هرتز.

تبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 93.4% لتجربة مشاهدة واستخدام لا مثيل لها.