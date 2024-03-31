عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرق وانهيار بيوت.. تفاصيل انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية

الحادث
الحادث

شهدت عزبة الكوبانية في منطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيلية انهيارا جزئيا بالبر الأيمن بجسر جانبي بترعة السويس، ما أدى إلى ارتفاع المياه بعدد من الأراضي الزراعية ووصولها للمنازل المحيطة بها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة إخطارا يفيد بوقوع انهيار جزئي في ترعة السويس بعزبة الكوبانبة التابعة لمنطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وقيادات محافظة الإسماعيلية لمكان الانهيار.

البيوت غرقت.. مشاهد مأساوية من انهيار جسر ترعة الإسماعيلية| صور

تفاصيل انهيار جسر على ترعة الإسماعيلية

وكشفت مصادر، في تصريحات خاصة، أن الانهيار جزئي بالبر الأيمن لجسر جانبي بترعة السويس القادمة من قرية نفيشة في اتجاه محافظة السويس، وذلك منطقة الكيلو 10 أمام عزبة الكوبانية بقرية عين غصين بدائرة مركز ومدينة الإسماعيلية بسبب ضعف وقدم الجسر.

وصول المياه بارتفاع 50 سم إلى مساحة 50 فدانا

وأسفر الانهيار عن وصول المياه بارتفاع 50 سم إلى مساحة 50 فدانا بعزبة الكوبانية و4 منازل ريفية داخل الأرض الزراعية، ووصول المياه لمحيط 100 منزل بعزبة أبو سميحة.

تم غلق المياه عن الترعة، وجار احتواء الموقف وغلق منطقة انهيار الجسر بمعرفة المحافظة ومديرية الري.

انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية
الاسماعيلية الاجهزة التنفيذية الأراضى الزراعية المياة الكوبانبة الانهيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

موعد إجازة عيد الفطر 2024| بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

معجزة نادرة الحدوث .. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن اللاعب أحمد رفعت

ترشيحاتنا

موعد إجازة عيد الربيع.. ومتى يوم شم النسيم؟

آخر موعد لزكاة الفطر.. وهذه قيمتها بالمال والحبوب

تفاصيل جلسة حلف اليمين الدستورية.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا لولاية جديدة

إسرائيل.. عائلات الأسرى والمتظاهرون ضد نتنياهو يقيمون مدينة خيام خارج الكنيست

الإمارات.. زيادة في أسعار البنزين والمحروقات | تفاصيل

البيوت غرقت.. مشاهد مأساوية من انهيار جسر ترعة الإسماعيلية| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. السيارات الكهربائية الصينية تتألق في معرض بانكوك الدولي

بعد تداول صورته داخل المستشفى.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية لـ«محمد هنيدي»

نشوى مصطفى: اتنسيت بعد الثورة.. وخالد النبوي فنان مبهر من أيام الدراسة| حوار

كأنها هندية .. مي عمر بفستان يثير للجدل على إنستجرام

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ