غرق وانهيار بيوت.. تفاصيل انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية

شهدت عزبة الكوبانية في منطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيلية انهيارا جزئيا بالبر الأيمن بجسر جانبي بترعة السويس، ما أدى إلى ارتفاع المياه بعدد من الأراضي الزراعية ووصولها للمنازل المحيطة بها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة إخطارا يفيد بوقوع انهيار جزئي في ترعة السويس بعزبة الكوبانبة التابعة لمنطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وقيادات محافظة الإسماعيلية لمكان الانهيار.

وكشفت مصادر، في تصريحات خاصة، أن الانهيار جزئي بالبر الأيمن لجسر جانبي بترعة السويس القادمة من قرية نفيشة في اتجاه محافظة السويس، وذلك منطقة الكيلو 10 أمام عزبة الكوبانية بقرية عين غصين بدائرة مركز ومدينة الإسماعيلية بسبب ضعف وقدم الجسر.

وصول المياه بارتفاع 50 سم إلى مساحة 50 فدانا

وأسفر الانهيار عن وصول المياه بارتفاع 50 سم إلى مساحة 50 فدانا بعزبة الكوبانية و4 منازل ريفية داخل الأرض الزراعية، ووصول المياه لمحيط 100 منزل بعزبة أبو سميحة.

تم غلق المياه عن الترعة، وجار احتواء الموقف وغلق منطقة انهيار الجسر بمعرفة المحافظة ومديرية الري.

انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية

انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية

انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية

انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية

انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية

انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية

انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية

انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية