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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البيوت غرقت.. مشاهد مأساوية من انهيار جسر ترعة الإسماعيلية| صور

احد المتضررين داخل
احد المتضررين داخل منزله وسط المياه

ساعات عصيبة عاشها أهالي قرية عين غصين بالإسماعيلية  وتكبدوا خسائر مادية فادحة بعدانهيار جزء من جسر ترعة الإسماعيلية.

غرق وانهيار بيوت.. تفاصيل انهيار جسر ترعة قرية عين غصين الإسماعيلية


 عبد ربه أحد المتضررين بسبب انهيار جزء من منزله وغرق آخر في الحادث، جلس يبحث عن اشيائه أسفل الاطلال من ناحية وبين مياه الترعة، قائلا بحسرة خسرت شقى عمري.

وشهدت عزبة الكوباينة في منطقه عين غصين بمحافظة الإسماعيليه انهيار جزئي بالبر الأيمن بترعة السويس، أسفر عن ارتفاع المياه بعدد من الأراضي الزراعية ووصولها المنازل المحيطة لها.

تلقت شرطه النجدة اخطار يفيد بانهيار جزئي في ترعه السويس بعزبه الكوباينه التابعه لمنطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيلية وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وقيادات محافظة الاسماعيليه لمكان الانهيار.

وكشفت مصادر في تصريحات خاصه أن الانهيار جزئي بالبر الأيمن لجسر جانبي بترعة السويس القادمة من قرية نفيشة في اتجاه محافظة السويس وذلك منطقة الكيلو 10 أمام عزبه الكوبانيه بقريه عين غصين بدائره مركز ومدينه الإسماعيلية بسبب ضعف وقدم الجسر.

وأسفر الانهيار عن وصول المياه بارتفاع 50 سم الى مساحه 50 فدان بعزبه الكوبانيه و٤ منازل ريفية داخل الأرض الزراعية ووصول المياه لمحيط 100 منزل بعزبه ابو سميحة.

تم غلق المياه عن الترعه وجاري احتواء الموقف وغلق منطقه انهيار الجسر بمعرفه المحافظه ومديريه الري.

جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية
جسر ترعة الإسماعيلية

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المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

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البيوت غرقت.. مشاهد مأساوية من انهيار جسر ترعة الإسماعيلية| صور


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