تفاصيل انهيار جسر على ترعة الإسماعيلية

شهدت منطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيلية انهيار الجسر الغربي لترعة الإسماعيلية.

وجاء الانهيار الجزئى بالبر الأيمن بترعة السويس القادمة من قرية نقيشة فى اتجاه محافظة السويس بمنطقة الكيلو ١٠ أمام عزبة الكوباية بقرية عين غصين دائرة المركز بسبب ضعف وقدم الجسر .

وأدى ذلك إلى وصول مياة بارتفاع ٥٠ سم إلى مساحة ٥٠ فدان بعزبة الكوباية و ٤ منازل ريفية داخل الأرض الزراعية ووصول المياه لمحيط ١٠٠ منزل بعزبة أبو سميحة

وتم اخطار المحافظة ومديرية الرى حيث تم غلق المياه عن الترعة و جارو احتواء الموقف و غلق الفتحة بمعرفة المحافظة