الإمارات.. زيادة في أسعار البنزين والمحروقات | تفاصيل

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود بالإمارات، زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر إبريل 2024 وبمقدار يتراوح بين 11 و12 فلساً في البنزين، بينما انخفضت أسعار الديزل بمقدار 7 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مارس 2024.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، أعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من غد الاثنين أول إبريل 2024، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 12 فلساً من 3.03 دراهم في مارس 2024 الى 3.15 دراهم في إبريل 2024، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 11 فلساً من 2.92 درهم في مارس إلى 3.03 دراهم في ابريل.

وكذلك صعد سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 11 فلساً من 2.85 درهم في مارس إلى 2.96 درهم في ابريل، بينما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 7 فلوس لكل لتر من 3.16 دراهم في مارس إلى 3.09 دراهم في إبريل.

وكانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2024 للشهر الثالث على التوالي وبمقدار يتراوح بين 13 و14 فلساً في البنزين، و19 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2023.

وأقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2023 بمقدار يتراوح بين 7و8 فلوس في البنزين، و23 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2023، كما أقرت تخفيض أسعار الوقود خلال نوفمبر 2023 بمقدار 41 فلساً في البنزين ، و15 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2023 .

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.