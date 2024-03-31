الأمن يداهم ورش التصنيع وتجار الألعاب النارية بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها .
ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط (عامل "له معلومات جنائية") داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم وبحوزته (1,2مليون قطعة ألعاب نارية - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).
وتم ضبط (شخصين) بمحافظة أسوان .. وبحوزتهما (13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
وتم ضبط (3 أشخاص) بمحافظة الجيزة.. وبحوزتهم (73277 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بمحافظة الإسكندرية .. وبحوزته (17700 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.