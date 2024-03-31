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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوزيه يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مباراة فيوتشر في الكونفيدرالية

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن عقد جوزيه جوميز جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مباراة مودرن فيوتشر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "جوميز يعقد محاضرة بلاعبي الزمالك قبل الإفطار ومحاضرة أخرى بعد الإفطار لمنحهم التعليمات الأخيرة قبل مباراة مودرن فيوتشر".

 وكان قد كشف الناقد الرياضي فتحي سند، عن مفاجأة بشأن سبب قرار البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، باستبعاد سيد عبدالله نيمار من قائمة الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر.

وكتب فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير صحفية: استبعاد "سيد نيمار" من قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر بسبب تسريب اللاعب لتشكيل الفريق لوسائل الإعلام قبل المباراة".

وتضم قائمة الزمالك لخوض مواجهة فيوتشر كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- ياسر حمد- أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي- زياد كمال- مهاب ياسر- أحمد مصطفى زيزو- شيكابالا- مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا.

ويلتقي الزمالك مع مودرن فيوتشر اليوم الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، استاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.

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