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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

باسل خياط وكارمن بصيبص ينتهيان من تصوير «نظرة حب»

باسل خياط وكارمن
باسل خياط وكارمن بصيبص فى مسلسل نظرة حب

انتهى تصوير مسلسل "نظرة جب" الذى يقوم ببطولته كل من باسل خياط وكارمن بصيبص حيث كشف برنامج "et بالعربى" عن عدد من كواليس تصوير العمل  فى أيامه الأخيرة.

"نظرة حب" عمل مشترك يتم تصويره في لبنان، وتدور أحداثه في إطار قصة اجتماعية ورومانسية، يتألف العمل من 30 حلقة.

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ويجمع المسلسل باسل خياط وكارمن بصيبص للمرة الأولى في قصة رومانسية، وتؤدي سارة بركة شخصية شقيقة باسل في المسلسل.

و"نظرة حب" من تأليف رافي وهبي، ومن إخراج: حسام علي، ومن إنتاج شركة "إيبلا"، ويشارك في المسلسل إلى جانب أبطاله كل من: "آمال سعد الدين، هبة نور، جفرا يونس، جمال العلي، سارة بركة، طيف إبراهيم، مازن عباس، بيير داغر، ميشيل حوراني، رندة كعدي، سعيد سرحان".

حقق المسلسل ردود أفعال إيجابية بعد عرض أولى حلقاته، ويعتبر من أبرز مسلسلات رمضان حتى الآن.

باسل خياط كارمن بصيبص مسلسل نظرة حب الفنان باسل خياط الفنانة كارمن بصيبص

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