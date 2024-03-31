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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الحميات ورعاية طفل الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تفقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وحدة رعاية طفل الغردقة، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس عملهم، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بها.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة، مستشفى حميات الغردقة، رافقه الدكتورة رشا عادل، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الحافظ، مدير مستشفى الحميات، لمتابعة أعمال التحول الرقمي، حيث أكد على أهمية التحول الرقمي في تطوير أداء أنظمة العمل داخل المستشفيات. 

وتفقد أيضا الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحميات، متابعاً تطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية بها، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، كما تفقد قسم الأشعة وقام بمناظرة مؤشرات التردد على الأشعة المقطعية، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية. 

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