لغز حول العثور على جثة امرأة مجهولة شوهدت آخر مرة في الغابة

لا تزال امرأة التقطت صورتها آخر مرة في الغابة وهي ترتدي ملابس مهرولة مجهولة الهوية، بعد عامين من العثور على جثتها.

حتى يومنا هذا، لم تتمكن الشرطة من تأكيد هوية المرأة، التي عثر عليها في منطقة غابات بالقرب من مستودع الأسلحة التابع للحرس الوطني في ويدسبورو بولاية كارولينا الشمالية في مايو 2022.

يقول بودكاست "The Last Masquerade" إن "أكثر الأدلة إقناعًا والأكثر إزعاجًا" في القضية كانت كاميرا استشعار الحركة التي تم إعدادها لمراقبة نشاط الحياة البرية بالقرب من مستودع الأسلحة.

أوضح المضيفون: “تم تركيب الكاميرا في منطقة صيد بالقرب من مستودع الأسلحة لمراقبة وحدة تغذية الغزلان. ولكن بدلاً من الغزلان، التقطت صوراً لامرأة مجهولة ترتدي نفس الملابس التي عثر عليها على الجثة وهي تتعثر عبر الغابة في 22 أغسطس 2021. تم تسجيلها لأول مرة في تلك الليلة الساعة 1:33 صباحًا، وهي تدخل الإطار على اليمين”.

تشير الصور إلى أن النصف السفلي من سروالها الضيق كان مبللاً، وكذلك الجزء السفلي من فرع الشجرة الذي كانت تستخدمه كعكاز مؤقت. يشير هذا إلى أنها خاضت في مجرى مائي في وقت ما خلال الليل.

أشار البعض إلى أن المرأة التي لم يتم التعرف عليها بعد، والتي أُطلق عليها لقب "Anson County Jane Doe"، ربما كانت تركض عبر الغابة ليلاً لأنها كانت في قبضة اضطراب عقلي.

يفترض آخرون أن المرأة ذات الملابس الخفيفة ربما كانت محتجزة وكانت تحاول الهرب. ويقولون إن من كانت تهرب منه ربما يكون قد لحق بها في النهاية وقتلها.

قال البودكاست: "من المخيف حقًا النظر إلى هذه الصور وتخيل كيف كانت ساعاتها الأخيرة، وهي تتجول بمفردها عبر الغابة وتضيع في ظلام لا ينتهي".

ومما يزيد من الغموض، أن الصيادين عثروا على حقيبة ظهر تحتوي على مبلغ من المال، مهجورة في الغابة بعد ستة أشهر فقط من التقاط لقطات كاميرا المراقبة، وقبل بضعة أشهر من اكتشاف جثة "جين دو". قرروا عدم إزعاج الحقيبة، لكنهم أبلغوا السلطات فقط.

لسوء الحظ، بحلول الوقت الذي وصل فيه الضباط إلى الموقع، كانت الحقيبة قد اختفت - جنبًا إلى جنب مع النقود وأي أدلة على من تركها هناك.

قال البودكاست: "ظلت سلطات إنفاذ القانون المحلية صامتة بشكل غير عادي بشأن هذه القضية برمتها، ولم تصدر وصفًا لبقايا المرأة، أو سبب وفاتها، أو لون شعرها، أو حتى وصفًا لحقيبة الظهر المفقودة".

يقول السكان المحليون إنه لم يتم فعل الكثير لحل اللغز، ونُقل عن أحدهم قوله: "آمل ألا أختفي أبدًا في مقاطعة أنسون". مع قلة اهتمام الشرطة أو وسائل الإعلام، تدخل المحققون الهواة على Facebook و Reddit لسد الفجوة.

بينما تم طرح عدد من المرشحين، فإن أحد أكثر الاقتراحات ترجيحًا فيما يتعلق بهوية "Anson County Jane Doe" هي Amber Rae Johnston. كانت Amber تبلغ من العمر 36 عامًا عندما اختفت من Bullhead City، أريزونا في أغسطس 2021، قبل أيام قليلة من مشاهدة كاميرا المراقبة.