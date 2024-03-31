اتهموا مودي بالتزوير..المعارضة الهندية تتحد بعد اعتقال زعيم حزب المؤتمر قبل الانتخابات

توحدت أحزاب المعارضة الهندية، اليوم الأحد، احتجاجا على اعتقال زعيم بارز قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية، واتهمت رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه بتزوير الانتخابات ومضايقتهم بمطالب ضريبية كبيرة.

وقال زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي أمام حشد في نيودلهي بينما كان المتظاهرون يهتفون 'العار' إن 'ناريندرا مودي يحاول التلاعب بنتائج المباريات في هذه الانتخابات'.



وتم القبض على رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال، وهو من أشد منتقدي مودي، ومناهض للفساد وزعيم بارز في كتلة المعارضة 'الهند' المكونة من 27 عضوًا، في 21 مارس بتهمة الكسب غير المشروع المزعوم بشأن منح تراخيص المشروبات الكحولية، قبل أقل من شهر من ذلك.

ويبدأ التصويت في انتخابات عامة من المتوقع على نطاق واسع أن تعزز ولاية مودي بولاية ثالثة نادرة.

ويقول حزب آم آدمي الذي يتزعمه كيجريوال إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية. وتنفي حكومة مودي وحزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه التدخل السياسي ويقولان إن وكالات إنفاذ القانون تقوم بعملها.

وقال غاندي الذي حكم حزبه الهند لأكثر من ثلثي الوقت منذ الاستقلال عام 1947 لكنه يواجه صعوبات منذ فوز مودي في الانتخابات الرئاسية عام 1947: 'إذا فاز حزب بهاراتيا جاناتا في انتخابات التلاعب بنتائج المباريات هذه وغير الدستور، فسوف يشعل ذلك النار في البلاد'. إلى السلطة قبل عقد من الزمن.

وأضاف 'هذه ليست انتخابات عادية. هذه الانتخابات تهدف إلى إنقاذ البلاد وحماية دستورنا.'

وتقاسم المسرح مع غاندي في موقع التجمع الشعبي في ميدان رمليلا زعماء المعارضة بما في ذلك رؤساء الأحزاب الإقليمية الذين تغلبوا على الخلافات حول الحزب الذي سيتنافس على المقاعد.

وقال مودي إن معركته ضد الفساد هزت المعارضة، وهذه الانتخابات هي معركة بين حزبه وحلفائه الذين يريدون إزالة الفاسدين، مقارنة بالمعارضة التي تريد حماية الفاسدين.

وأضاف مودي في تجمع حاشد لإطلاق حملته الانتخابية في ولاية أوتار براديش الشمالية المكتظة بالسكان يوم الأحد 'كبار الفاسدين خلف القضبان وحتى المحكمة العليا لم تطلق سراحهم بكفالة'.

وذكر الكونجرس، إلى جانب معاناته من الاعتقالات والمداهمات التي تشنها وكالة مكافحة الجرائم المالية الهندية، إنه يواجه 'الإرهاب الضريبي' الناجم عن المطالب الضريبية الكبيرة من جانب الحكومة وتجميد بعض حساباته المصرفية، والتي يصفها جميعها بمحاولات لشل الحكومة ماليا.

ويرى منتقدون، أن مودي وحزبه استخدموا وكالات التحقيق وسلطات الضرائب كسلاح لتصفية المعارضين السياسيين وتقليل فرص إجراء انتخابات نزيهة، وهو اتهام ينفيه حزب بهاراتيا جاناتا.

وقالت زوجة كيجريوال، سونيتا كيجريوال، للحشد: 'هذه الفاشية لن تنجح في الهند'. 'سنقاتل وسننتصر'.