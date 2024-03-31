حبيب غلوم: زوجاتي الاتنين من البحرين ومستقر نفسيا واجتماعيا

أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم، أن علاقته بابن زوجته هيفاء حسين من زوجها الأول علاقة جيدة، موضحًا أنه أصبح كبير ويعي كافة هذه الأمور وتم تربيته تربية سليمة وإيجابية.

وأوضح «غلوم»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من الممكن أن يكون قد تأثر في فترة طفولته بأن هناك شخاص أخر في مكان والده ولكن الوضع أصبح مختلف وهو مدرك لمساءلة زواجه من والدته.

وأوضح أنه يعيش في الإمارات وابن زوجته هيفاء يعيش في البحرين، موضحًا أن زوجته الأولى وزوجته الثانية من البحرين، ساخرًا: "التالتة ممكن تكون بردوا من البحرين".

ونوه بأنه مستقر اجتماعيًا ونفسيًا ولا يحتاج للزواج من زوجة ثالثة.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/cx13kppRRkXH1hrD/?mibextid=ox5AEW