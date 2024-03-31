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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية: الانتخابات لن تصيب دولتنا بالشلل

لابيد
لابيد

رد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على التصريحات التي اطلقها رئيس الوزراء الاسرائيلي  بنيامين نتنياهو عن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وإصراره على اكمالها، قائلا إنه يجب إجراء انتخابات الآن واولا.

وقال لابيد في تصريحات نقلتها عنه الأحد وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الانتخابات لن تصيب إسرائيل بالشلل.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمرا صحفيا قبل خضوعه لإجراء طبي يوم الأحد، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، بينما يتجمع المتظاهرون مرة أخرى للمطالبة باستقالته.

وكان مكتب نتنياهو أعلن في وقت سابق أنه تم تشخيص إصابته بفتق مساء السبت وسيخضع لعملية جراحية تحت التخدير الكامل الليلة. 

ومن المقرر أن يتولى ياريف ليفين، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير العدل، منصب رئيس الوزراء خلال هذه الإجراءات.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو المؤتمر الصحفي في الساعة 7:30 مساء. بالتوقيت المحلي (12:30 ظهرًا بالتوقيت الشرقي)، بحسب مكتبه. ويتزامن ذلك مع احتجاج كبير خارج الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة واستقالة نتنياهو.

ويمثل هذا اليوم الثاني من الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة في نهاية هذا الأسبوع. وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب والقدس وقيسارية ورعنانا وهرتسليا يوم السبت. وتم اعتقال 16 شخصا على الأقل، بحسب الشرطة الإسرائيلية.

وتحسبا لاحتجاجات يوم الأحد، قال متحدث باسم الشرطة إنه سيتم نشر مئات من الضباط وأفراد حرس الحدود.

استقالة نتنياهو الأعلام الإسرائيلية الرهائن المحتجزين في غزة

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