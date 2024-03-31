ليفربول يغرد في الصدارة.. قمة مانشستر سيتي وآرسنال تعادل سلبي بالدوري الإنجليزي

سيطر التعادل السلبي على مباراة مانشستر سيتي مع ضيفه أرسنال، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر، في قمة لقاءات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعد ليفربول المستفيد الأول من هذا التعادل، بعدما انفرد بصدارة جدول الدوري الإنجليزي عقب فوزه على برايتون اليوم بنتيجة 2-1، ليصل رصيده إلى 67 نقطة.

أما أرسنال فتنازل عن الصدارة بعد تعادله اليوم مع مانشستر سيتي، ليتراجع للمركز الثاني برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

لم يشهد لقاء اليوم فرص حقيقية على المرمى من جانب الفريقين، واستحوذ مانشستر سيتي على الكرة معظم فترات المباراة، فيما اعتمد أرسنال على التأمين الدفاعي مع اللعب الهجمات المرتدة السريعة، ولكن فشل الفريقان في زيارة الشباك.

وتوقفت انتصارات أرسنال المتتالية في الدوري الإنجليزي بتعادله اليوم، وذلك بعدما حقق الفريق اللندني 8 انتصارات في مبارياته الثمان الماضية في البريميرليج.

أما مانشستر سيتي فحقق اليوم التعادل الثاني على التوالي في المسابقة، بعد تعادله في الجولة الماضية مع ليفربول بنتيجة 1-1.