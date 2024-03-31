الموساد يطالب نتنياهو بتنازلات لعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة وإطلاق سراح الأسرى

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي- الموساد- ديدي بارنيا، طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تنازلات والسماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة من أجل إطلاق سراح الأسرى.

وفي إطار المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة، سلم رئيس الموساد ديدي بارنيا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مفادها بأن التسوية من جانب إسرائيل وعودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة فقط هي التي ستؤدي إلى ذلك، ستؤدي إلى انفراجة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

بدوره، قال عضو مجلس الحرب، الوزير غادي آيزنكوت أنه يعتقد أن إسرائيل يمكن أن تكون مرنة بشأن مسألة عودة الفلسطينيين إلى الشمال من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤول مشارك في المفاوضات بشأن الصفقة إن الروح تشبه رسالة رئيس الموساد: "فقط إذا سمح رئيس الحكومة نتنياهو بالمرونة بشأن مسألة العودة إلى شمال قطاع غزة سيكون هناك اختراق في المفاوضات". لكن نتنياهو لم يتخذ قرارا حتى الآن.