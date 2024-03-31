عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الموساد يطالب نتنياهو بتنازلات لعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة وإطلاق سراح الأسرى

رئيس الموساد
رئيس الموساد

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي- الموساد- ديدي بارنيا، طالب  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تنازلات والسماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة من أجل إطلاق سراح الأسرى.

وفي إطار المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة، سلم رئيس الموساد ديدي بارنيا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مفادها بأن التسوية من جانب إسرائيل وعودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة فقط هي التي ستؤدي إلى ذلك، ستؤدي إلى انفراجة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

بدوره، قال عضو مجلس الحرب، الوزير غادي آيزنكوت أنه يعتقد أن إسرائيل يمكن أن تكون مرنة بشأن مسألة عودة الفلسطينيين إلى الشمال من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤول مشارك في المفاوضات بشأن الصفقة إن الروح تشبه رسالة رئيس الموساد: "فقط إذا سمح رئيس الحكومة نتنياهو بالمرونة بشأن مسألة العودة إلى شمال قطاع غزة سيكون هناك اختراق في المفاوضات". لكن نتنياهو لم يتخذ قرارا حتى الآن.

إطلاق سراح الرهائن القناة 13 الاسرائيلية جهاز المخابرات الاسرائيلي شمال قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟| لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

موضوعات متعلقة

صحيفة أمريكية تكشف عن وثيقة سرية لتعاون CIA والموساد الإسرائيلي

نكسة كبيرة للرئيس أردوغان .. المعارضة تستعيد السيطرة وتكرر سيناريو 2019| تقرير

الإنتخابات التركية .. المعارضة تتقدم في التصويت وسطوة أردوغان تنحصر

أردوغان لـ روته: تركيا ستدعم الأمين العام الجديد لحلف الناتو

فلسطين .. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس

آلاف المتظاهرين في القدس يتجهون نحو منزل نتنياهو

الاحتلال يعلن وفاة أحد جنوده بعد إصابته في معارك مع المقاومة بغزة

المركزي الإسرائيلي: اليهود المتشددين بحاجة للانضمام إلى الجيش لمساعدة الاقتصاد

ترشيحاتنا

الحرارة تصل إلى 36 درجة.. مركز المناخ يحذر من طقس هذا الأسبوع

يعمل نجارا .. اعترافات صاحب أكبر ورشة لصناعة الأسلحة والذخائر فى الجيزة |خاص

إصابة خطيرة لـ لأوباما في الشوط الأول من مباراة فيوتشر بالكونفدرالية

منافسة قوية على تخفيضات وعروض السيارات.. كيف يستفيد المستهلك؟

الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الحكومة الفلسطينية الجديدة تواجه الظرف الأصعب.. أسامة السعيد يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة محتشمة.. ريهام أيمن تستعرض جمالها | شاهد

ملابس وغريبة.. سمية الخشاب تثير الجدل

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟| لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

بفستان بسيط.. هند صبري تستعرض جمالها |شاهد

فيديو

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

٪97 .. مفاجأة كشفتها الأقمار الصناعية عن سد النهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ